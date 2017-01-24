Италия

Арендованный Миланом у Эвертона хавбек Жерар Деулофеу, уже завтра сможет принять участие в Кубке Италии против Ювентуса.

Вчера стало известно о том, что итальянский Милан арендовал на полгода испанского полузащитника английского Эвертона Жерара Деулофеу.

Отметим, что контракт испанца с Эвертоном рассчитан до лета 2018 года. Также в соглашении есть пункт, согласно которому Деулофеу может обратно выкупить Барселона, поскольку тот является ее воспитанником.

Как сообщает Football Italia, новичок Милана, в случае сбора всех необходимых документов, уже завтра может дебютировать за свой новый коллектив в поединке 1/4 финала текущего розыгрыша Кубка Италии против туринского Ювентуса.

Главный тренер россо-нери Винченцо Монтелла уверен, что завтра его новый подопечный уже будет в собственном распоряжении, ведь практически все документы относительно его регистрации собраны.

Шансы Деулофеу, в случае всех нюансов, на выход в стартовом составе Милана против Старой синьоры видятся весьма привлекательными, ведь в скором времени, вакантное место на краю полузащиты Жерару может освободить Мбайе Ньянг, который через несколько дней может покинуть стан итальянского коллектива в связи с интересом со стороны Торино и Дженоа.