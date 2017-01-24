Италия

Китайский Шанхай СИПГ предложил защитнику Ювентуса Даниэлю Алвесу личный контракт в размере 160 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что 33-летний правый защитник Ювентуса Даниэль Алвес пополнил ряды Старой Синьоры летом прошлого года, перейдя в статусе свободного агента из испанской Барселоны, в которой, к слову, Алвес провел восемь сезонов.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А, бразильский латераль не имеет стабильного места в основном составе команды Массимилиано Аллегри.

Шатким положением дел Алвеса в туринском коллективе намерен воспользоваться китайский Шанхай СИПГ. По информации Sky Sports, коллектив из Поднебесной предложил футболисту оклад в 160 тысяч фунтов в неделю.

В случае соглашения Дани Алвеса на переход в Шанхай СИПГ, бразилец присоединиться в команде к своим соотечественникам — Халку и Оскару, которые ранее перешли из Зенита и Челси соответственно.

В текущем сезоне Алвес провел в чемпионате за туринцев восемь встреч, в которых отметился одним забитым мячом.