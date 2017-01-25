Италия

Полузащитник Олимпии из Любляны Миха Зайц продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Стоит отметить, что 22-летний центрхав защищал цвета словенского клуба с лета 2014 года.

Как сообщает официальный сайт Эмполи, Зайц поставил свою подпись под контрактом с Адзурри, который рассчитан до 30 июня 2021 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации портала Transfermarkt, Олимпия выручила от продажи словенца 1,5 млн евро.

В текущем сезоне Зайц отыграл за Олимпию во всех турнирах 21 матч, отметившись 8 голами и 1 ассистом. Кроме того, на его счету 3 поединка в футболке сборной Словении.