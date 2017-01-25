Нападающий Милана Мбайе Ньянг в ближайшее время станет игроком Шершней.
Мбайе Ньянг, Getty Images
25 января 2017, 21:40
Ранее стало известно, что россо-нери и Уотфорд согласовали полугодичную аренду 22-летнего форварда за 500 тысяч евро.
Также по договоренности между клубами летом Шершни смогут выкупить Ньянга за 18,5 миллионов евро.
По данным издания Sky Sport Italia, теперь и сам Ньянг дал согласие на переезд на Туманный Альбион.
Сообщается, что решающим фактором для молодого француза стала заинтересованность в его услугах со стороны менеджера Уотфорда Вальтера Маццарри.
В текущем сезоне Ньянг провел 18 матчей в Серии А и забил 3 гола.