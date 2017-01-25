Италия

Нападающий Милана Мбайе Ньянг в ближайшее время станет игроком Шершней.

Ранее стало известно, что россо-нери и Уотфорд согласовали полугодичную аренду 22-летнего форварда за 500 тысяч евро.

Также по договоренности между клубами летом Шершни смогут выкупить Ньянга за 18,5 миллионов евро.

По данным издания Sky Sport Italia, теперь и сам Ньянг дал согласие на переезд на Туманный Альбион.

Сообщается, что решающим фактором для молодого француза стала заинтересованность в его услугах со стороны менеджера Уотфорда Вальтера Маццарри.

В текущем сезоне Ньянг провел 18 матчей в Серии А и забил 3 гола.