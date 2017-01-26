Италия

Туринский Ювентус выступил с официальным заявлением, в котором клуб отрицает какие-либо связи с членами мафиозных структур.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano опубликовало материал, в котором утверждается, что президент Ювентуса Андреа Аньелли сотрудничает с известной мафиозной группировкой по поводу распределения билетов и абонементов на домашнем стадионе бьянко-нери.

Ювентус мгновенно отреагировал на обвинения, опубликовав официальное заявление на сайте клуба.

"В свете появившихся в СМИ статей президент Ювентуса Андреа Аньелли поручил юристам провести работу, дабы защитить честь и респектабельность Ювентуса. Чтобы добиться справедливости в данном деле, Ювентус готов сотрудничать со всеми органами", — гласит заявление.

Отметим, что ситуацией вокруг Ювентуса заинтересовалась комиссия парламента Италии по борьбе с мафией.