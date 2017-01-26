Италия

Форвард Кальяри Виктор Ибарбо в скором времени может перейти в Дженоа, в то время, как сами Грифоны готовы отпустить в Милан Лукаса Окампоса.

Сегодня появилась информация о якобы заинтересованности Милана в отношении хавбека Дженоа Лукаса Окампоса.

В лице 22-летнего хавбека россо-нери видят замену для вингера Мбайе Ньянга, который в ближайшее время должен стать игроком Уотфорда.

Как информирует издание Gazzetta dello Sport, Дженоа отпустит Окампоса только в том случае, если найдет для него замену.

И похоже, что Грифоны подыскали верный вариант решения этой проблемы — по данным официального сайта Джанлуки ди Марцио, генуэзцы обратили свое внимание на экс-игрока Кальяри Виктора Ибарбо, который ранее находился в аренде в греческом Панатинаикосе, однако в связи с не самым лучшим финансовым положением некогда греческого гранда, вынужден был покинуть расположение Клеверов.