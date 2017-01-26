Италия

Хавбек Палермо Оскар Хильемарк официально присоединился к Дженоа.

В Палермо официально объявили о том, что Грифоны арендовали шведа до конца сезона.

Также Дженоа сможет выкупить Хильемарка в конце сезона.

Есть информация, что за аренду игрока генуэзцы заплатят 500 тыс. евро, а выкупить Хильемарка смогут за 2,5 млн. евро.

Ранее интерес к Хильемарку проявляли киевское Динамо и Рома. Тем не менее, швед решил отказать киевлянами и выбрал Геную.

В текущем сезоне на счету шведа 16 матчей за свою команду во всех турнирах.