Хавбек Палермо Оскар Хильемарк официально присоединился к Дженоа.
Оскар Хильемарк, palermocalcioit
26 января 2017, 19:16
В Палермо официально объявили о том, что Грифоны арендовали шведа до конца сезона.
Также Дженоа сможет выкупить Хильемарка в конце сезона.
Есть информация, что за аренду игрока генуэзцы заплатят 500 тыс. евро, а выкупить Хильемарка смогут за 2,5 млн. евро.
Ранее интерес к Хильемарку проявляли киевское Динамо и Рома. Тем не менее, швед решил отказать киевлянами и выбрал Геную.
В текущем сезоне на счету шведа 16 матчей за свою команду во всех турнирах.