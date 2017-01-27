Италия

Крайний оборонец римской Ромы Алессандро Флоренци уверяет, что сейчас его команда пребывает просто в великолепном расположении духа и все игроки, которые в ней находятся, чувствуют себя, как один дружный коллектив.

Напомним, что в конце октября, правый защитник Волков Алессандро Флоренци получил тяжелейшую травму - футболист римской команды порвал крестообразные связки левого колена. В середине декабря стало известно о том, что игрок уже приступил к тренировкам и потихоньку продолжает восстанавливаться от полученной травмы.

Десять дней назад, появилась информация о том, что Флоренци сможет полностью оправиться от травмы, и в начале февраля возможно состоится его возвращение на поле в игре против Фиорентины.

В свою очередь, сам футболист, отметил атмосферу, которая ныне царит в расположении римлян.

"Клуб — словно вторая семья для меня, мой дом. Даже когда я был маленьким мальчиком, я мечтал в один прекрасный день одеть футболку этой команды, и я сделал все возможное для того, чтобы превратить эту мечту в реальность", — приводит слова Флоренци Football Italia.

Не забыл упомянуть игрок Ромы и о соперничестве в чемпионате между джало-росси и туринским Ювентусом.

"Мы постараемся сделать все возможное, дабы отобрать титул чемпиона Италии у Старой Синьоры. Это будет трудно, но у нас есть отличная команда, которая с каждым днем становится все сильнее", — резюмировал Алессандро Флоренци.

В текущем сезоне Флоренци провел 13 матчей во всех турнирах в составе Ромы и забил 1 гол.