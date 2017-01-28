Италия

Полузащитник Наполи Омар Эль Каддури в ближайшее время должен стать футболистом Эмполи.

Эль Каддури перешел в Наполи еще в 2012 году, однако до сих пор не смог стать важным игроком для неаполитанцев.

В нынешнем сезоне 26-летний марокканец провел в Серии А лишь 39 минут на поле, появившись на замену в 5 матчах.

По информации La Gazzetta dello Sport, Эмполи удалось выиграть борьбу за Омара и в ближайшем времени он станет игроком тосканцев.

Ранее интерес к Эль Каддури приписывали Болонье и Ницце.