Полузащитник французского Лиона Клеман Гренье продолжит карьеру в итальянской Серии А.
Клеман Гренье, asroma.com
28 января 2017, 20:57
Стоит отметить, что 26-летний центрхав является воспитанником Ткачей, за первую команду которых он выступает с лета 2009 года.
Как сообщает официальный сайт Ромы, клуб взял Гренье в аренду до конца текущего сезона.
Кроме того, в арендном соглашении француза прописана опция выкупа контракта игрока.
В новой команде воспитанник Лиона будет выступать под 7-м игровым номером.
В текущем сезоне Гренье отыграл за Ткачей во всех турнирах только 6 матчей.