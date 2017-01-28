Италия

Полузащитник французского Лиона Клеман Гренье продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Стоит отметить, что 26-летний центрхав является воспитанником Ткачей, за первую команду которых он выступает с лета 2009 года.

Как сообщает официальный сайт Ромы, клуб взял Гренье в аренду до конца текущего сезона.

Кроме того, в арендном соглашении француза прописана опция выкупа контракта игрока.

В новой команде воспитанник Лиона будет выступать под 7-м игровым номером.

В текущем сезоне Гренье отыграл за Ткачей во всех турнирах только 6 матчей.