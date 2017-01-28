Лацио — Кьево 0:1
Гол: Инглезе, 90

Лацио: Стракоша — Баста (Ломбарди, 84), де Врей, Худт, Раду (Луис Альберто,76) — Пароло, Билья, Милинкович-Савич — Андерсон, Джорджевич (Росси, 76), Лулич

Кьево: Соррентино — Каччаторе, Сполли (Дайнелли, 79), Гамберини, Гобби — Бастьен (Ригони, 80), Радованович, Хетемай — Бирса, де Гузман (Иско, 64) — Инглезе

Предупреждения: Милинкович-Савич, Лулич — Каччаторе, Иско