Римская команда целый матч провисела на воротах Кьево, но в концовке встречи пропустила острый выпад Летающих осликов и уступила веронцам 0:1.
фото Fotonotizia
28 января 2017, 21:59
Лацио — Кьево 0:1
Гол: Инглезе, 90
Лацио: Стракоша — Баста (Ломбарди, 84), де Врей, Худт, Раду (Луис Альберто,76) — Пароло, Билья, Милинкович-Савич — Андерсон, Джорджевич (Росси, 76), Лулич
Кьево: Соррентино — Каччаторе, Сполли (Дайнелли, 79), Гамберини, Гобби — Бастьен (Ригони, 80), Радованович, Хетемай — Бирса, де Гузман (Иско, 64) — Инглезе
Предупреждения: Милинкович-Савич, Лулич — Каччаторе, Иско