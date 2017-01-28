Италия

Подопечные Пьоли в домашнем матче уверенно разобрались с очередным соперником.

Команды в диаметрально противоположных состояниях подходили к очному матчу в Милане. Интер сумел выдать впечатляющую серию из шести побед кряду и после возвращения в топ-пятерку на достигнутом останавливаться явно не намеревался. В свою очередь, Пескара находится на дне турнирной таблицы с отставанием в двенадцать пунктов от спасительного семнадцатого места. Шансы на выживание откровенно невелики у команды Массимо Оддо, а потому им важно набирать очки в каждой своей игре.

С первых минут матча позиционным преимуществом удалось завладеть хозяевам. Миланцы почти не отходили от чужой штрафной. Гол в ворота Пескары с каждой минутой назревал. Сначала Миранда ударом головой отправил мяч рядом со штангой, затем Баэбек каким-то чудом принял на себя выстрел Икарди из убойной позиции. И отличиться забитым мячом в такой ситуации неожиданно удалось правому защитнику Интера. Брозович исполнил подачу с левого фланга во вратарскую, где подключившийся к атаке Д'Амброзио замкнул этот пас.

На одном забитом мяче до перерыва хозяева предпочли не останавливаться. В нескольких убойных моментах откровенно выручал свою команду Биссарри, а порой Пескаре просто явно сопутствовала удача. Вполне заслуженно Интер все же добился своего под конец первого тайма. Икарди отпасовал у чужой штрафной левее на Брозовича, а тот здорово прострелил во вратарскую, где Мариу сильным ударом оформил второй гол команды Пьоли.

После перерыва попытались в активности прибавить уже футболисты Пескары. В нескольких моментах даже пришлось изрядно попотеть Хандановичу. Так гости упустили возможность отличиться при выходе Баэбека один на один и после добивания под перекладину ворот в исполнении Верре. В обоих случаях спасал свою команду именно Самир. Однако, гости сильно увлеклись своими атаками и упустили быстрый контрвыпад соперников. Икарди отдал пас на правый край чужой штрафной, где вышедший на замену за две минуты до того Эдер точным ударом переиграл Биссарри.

Остаток встречи проходил больше в спокойном темпе, так как все было понятно с исходом противостояния. 3:0 — уверенная уже седьмая подряд победа Интера. Если в таком же темпе сине-черные продолжат в дальнейшем, то борьба за чемпионский титул может стать для них реальностью. В свою очередь, ничего не меняется для Пескары, которая продолжает оставаться на самом дне турнирной таблицы Серии А.

Football.ua

Интер - Пескара 3:0

Голы: Д'Амброзио, 23, Мариу, 43, Эдер, 73

Интер: Ханданович — Д'Амброзио (Сантон, 85), Медель, Миранда, Нагатомо — Гальярдини, Брозович — Кандрева (Габигол, 76), Мариу, Перишич (Эдер, 71) — Икарди

Пескара: Биссарри — Дзампано, Стендардо (Крешенци, 55), Кода, Бираги — Верре, Бруно, Мемушай — Кастанос (Кубас, 82), Бенали — Баэбек (Черри, 75)

Предупреждения: Нагатомо — Бираги