Рома вскоре может отправить в аренду своего молодого хавбека Жерсона.
Жерсон, corrieredellosport.it
29 января 2017, 07:14
L’Equipe сообщает, что представители Лилля встретились с коллегами из Ромы, чтобы обсудить вариант аренды Жерсона.
Переговоры продвинулись и сделка близка к завершению. Ожидается, что Доги арендуют бразильца до конца сезона с правом выкупа.
19-летний бразилец в текущем сезоне во всех турнирах сыграл 11 матчей (401 минута).
Рома купила Жерсона в июле прошлого года у Флуминенсе за 16,6 млн. евро.