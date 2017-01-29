Италия

Рома вскоре может отправить в аренду своего молодого хавбека Жерсона.

L’Equipe сообщает, что представители Лилля встретились с коллегами из Ромы, чтобы обсудить вариант аренды Жерсона.

Переговоры продвинулись и сделка близка к завершению. Ожидается, что Доги арендуют бразильца до конца сезона с правом выкупа.

19-летний бразилец в текущем сезоне во всех турнирах сыграл 11 матчей (401 минута).

Рома купила Жерсона в июле прошлого года у Флуминенсе за 16,6 млн. евро.