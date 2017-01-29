Италия

Ювентус намерен приобрести полузащитника Ромы Леандро Паредеса.

Вчера стало известно, что Рома может продать Паредеса – после изменения тактической схемы он не особо вписывается в планы Лучано Спаллетти.

Кроме того, римлянам нужно получить средства на трансфер Годфреда Донса из Болоньи.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры для Паредеса казалась Премьер-лига, где в нем заинтересованы Ливерпуль, Эвертон, Челси, Вест Хэм, Арсенал и Халл.

Впрочем, Telelombardia и Corriere dello Sport сообщают, что Ювентус готовит предложение в 25 млн евро за Паредеса. При этом Рома запрашивает за аргентинца 25 млн + 5 в виде бонусов.

Стоит отметить, что Рома может не пожелать продавать игрока своему прямому конкуренту. Кроме того, в римском клубе не лучшим образом относятся к Ювентусу, который летом выдернул у них полузащитника Миралема Пьянича, заплатив клаусулу боснийца.