Италия

Полузащитник льежского Стандарда Ибрахима Сиссе в ближайшее время должен стать игроком Кротоне.

Слухи связывали 22-летнего хавбека с переходом в Фулхэм, однако похоже, что вместо Чемпионшипа Ибрахима отправится в Серию А.

По информации Tuttomercatoweb.com сегодня вечером или завтра утром Кротоне объявит о подписании игрока.

Сиссе присоединится к Пифагорейцам на постоянной основе, сумма трансфера должна составить около 250 тысяч евро.

Кротоне на данный момент идет в зоне вылета в Серии А, отставая на 11 пунктов от 17-го места.