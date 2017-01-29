Италия

Святые предприняли еще одну попытку приобретения нападающего Наполи Маноло Габбьядини.

По информации журналиста издания Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, окончательное предложение Саутгемптона по 25-летнему форварду составило 16 миллионов евро за трансфер и еще 4 миллиона в качестве бонусов от последующей продажи игрока.

Сообщается, что если Партенопеи примут предложение Святых, то сегодня вечером или завтра утром Габбьядини отправится в Саутгемптон для прохождения медицинского обследования.

Ранее стало известно, что в гонку за итальянцем включился Сандерленд.

В текущем сезоне Габбьядини провел 19 матчей во всех турнирах в составе Наполи и забил 5 голов.