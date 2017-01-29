Италия

В ближайшее время полузащитник Аталанты Франк Кессье подпишет контракт с Волками.

Как информирует издание Corriere dello Sport, оба клуба уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека за 25 миллионов евро.

Сообщается, что после подписания контракт с Ромой Кессье продолжит выступления в Аталанте до конца текущего сезона на правах аренды.

Также стало известно, что в обратном направлении проследует молодой защитник римлян Риккардо Марчизза в качестве части сделки.

В борьбе за молодого ивуарийца Рома опередила такие клубы, как Ювентус, Арсенал, Челси и ПСЖ.

В текущем сезоне Кессье провел 17 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.