В ближайшее время полузащитник Аталанты Франк Кессье подпишет контракт с Волками.
Франк Кессье, Getty Images
29 января 2017, 14:44
Как информирует издание Corriere dello Sport, оба клуба уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека за 25 миллионов евро.
Сообщается, что после подписания контракт с Ромой Кессье продолжит выступления в Аталанте до конца текущего сезона на правах аренды.
Также стало известно, что в обратном направлении проследует молодой защитник римлян Риккардо Марчизза в качестве части сделки.
В борьбе за молодого ивуарийца Рома опередила такие клубы, как Ювентус, Арсенал, Челси и ПСЖ.
В текущем сезоне Кессье провел 17 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи.