Италия

Благодаря голам Прата, Шика и Муриэля Сампдории удалось на своем поле сенсационно обыграть Рому.

В плохой форме с серией из шести туров без побед подходила Сампдория к домашней игре против Ромы. Причем генуэзцы еще и не забивали голов в последних двух матчах Серии А. В свою очередь, Рома после четырех побед кряду и благодаря осечке Ювентуса сумела приблизиться к лидерам турнирной таблицы. Потому подопечные Спаллетти наверняка не были намерены лишаться важных пунктов в гостевом матче против одного из аутсайдеров элиты итальянского футбола.

С первых минут матча события на футбольном поле начали развиваться в выгодном для волков сценарии. Уже на пятом полном обороте секундной стрелки Пуджони неудачно парировал удар из-за пределов штрафной от Стротмана прямо на ногу Пересу, которому не составило труда умело сыграть на добивании. Однако, еще через пятнадцать минут свой успех отпраздновали уже хозяева. Муриэль накрутил Вермалена на правом фланге, после чего отпасовал в центр на линию штрафной, откуда Прат ударом в касание поразил ближний угол ворот.

В дальнейшем в первом тайме игра развивалась в обоюдоострой борьбе с шансами на успех для обеих сторон. Множество моментов упустили как одни, так и вторые, отправившись в раздевалке при равных цифрах на табло стадиона. Ожидаемо со стартом второго тайма инициативой вновь удалось завладеть Роме. Хозяева глубоко отошли в оборону и довольно быстро поплатились за это пропущенным голом. Эмерсон прошел вперед по левому флангу, прострелил в центр чужой штрафной, где Джеко ударом в касание замкнул этот пас.

Генуэзцы ответили на этот гол выходом Патрика Шика с целью усиления атаки. Оказалось, что именно габаритного чеха не хватало ранее хозяевам в своих атаках. Сначала форвард после скидки головой от Муриэля здорово выиграл позицию в чужой штрафной у Де Росси, после чего точным ударом поразил дальний угол ворот. А еще спустя две минуты Шик заработал опасный штрафной удар у чужих ворот, который воплотил в гол тот же Муриэль. Луис нанес удар и мяч рикошетом от стенки залетел под перекладину ворот Щесны.

В оставшиеся минуты пытались спасти результат гости, но так и не преуспели в задуманном даже после появления на футбольном поле Тотти и Эль Шаарави. В одном из моментов Джеко с передачи от Тотти все же сумел отправить мяч в сетку ворот, но уже после свистка арбитра об офсайде. Генуэзцы ответили на это еще одним нереализованным моментом, когда Джуричич при выходе один на один отправил мяч в Щесны. 3:2 — сенсационная победа Сампдории, которая улучшила положение генуэзцев в нижней части турнирной таблицы и одновременно ухудшила перспективы Ромы в борьбе за чемпионство.

Football.ua

Сампдория — Рома 3:2

Голы: Прат, 21, Шик, 71, Муриэль, 73 — Перес, 5, Джеко, 66

Сампдория: Пуджони — Берешинский, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини — Прат (Линетти, 62), Торрейро, Баррето — Фернандеш (Шик, 69) — Квальярелла (Джуричич, 84), Муриэль

Рома: Щесны — Рюдигер, Фасио, Вермален — Перес (Эль Шаарави, 78), Де Росси (Тотти, 78), Стротман, Эмерсон — Наингголан, Перротти — Джеко

Предупреждения: Торрейра, Пуджони — Вермален, Рюдигер, Тотти