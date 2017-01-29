Италия

Команда Винченцо Монтеллы открыла счет в начале поединка, но затем пропустила дважды и уступила в гостях Удинезе 1:2.

2017-й год Удинезе и Милан начали не должным образом: фриульцы в январе ни разу не побеждали, а россо-нери провели ряд неудачных игр и выпали из зоны еврокубков, а посреди недели вылетели из Коппа Италия. Подопечные Винченцо Монтеллы в случае победы возвращались на пятую строчку – несколькими часами ранее Аталанта сыграла вничью с Торино, а вчера Лацио уступил Кьево.



Милану удалось забить быстрый гол на восьмой минуте встречи – Сусо подал в штрафную хозяев, где Бонавентура отклеился от оппонента и с нескольких метров поразил ворота Карнезиса. 0:1.После этого фриульцам быстро удалось прибрать мяч к своим ногам, но долгое время опасных моментов не возникало. Можно вспомнить шанс у Фелипе, когда бразилец на дальней штанге замыкал прострел Фараони, но не попал в створ.



Удинезе не может – Милан привезет сам себе. Мануэль Локателли на своей половине поля отдал мяч сопернику, после чего Халльфредссон одной передачей разрезал всю оборону Милана — Теро оказался один на один Доннаруммой и мощно пробил в ближний угол. 1:1.



Пропустив, россо-нери перехватили инициативу, но в атаке смотрелись очень и очень блекло. Традиционно до Бакки мяч не доходил, а Деулофеу, который заменил травмировавшегося Бонавентуру, не был активен. Контроль мяча в центре поля ни к чему опасному привести не мог, и с единичками на табло команды ушли на перерыв.



Вторая половина встречи получилась более яркой, а обе команды наконец-то начали создавать опасные моменты. На нереализованный выход Дувана Сапаты Милан ответил неточным, но опасным ударом Сусо. Был шанс и у Карлоса Бакки – колумбиец пробил с линии штрафной, но мяч ногами парировал Карнезис, а на добивании Деулофеу с острого угла не попал в створ. Греческий портьере Зебр спас команду и после штрафного в исполнении Сусо, когда испанец целился в девятку.



Удинезе преимущественно действовал на контратаках, одна из которых принесла результат. Родриге де Поль оказался на открытом пространстве и пробил с линии штрафной в дальний угол – Доннарумма команду не выручил, пропустив мяч под рукой. Устоит упомянуть, что в это время россо-нери играли в меньшинстве – де Шильо оказывали медицинскую помощь за пределами поля.

Милан побежал вперед исправлять ситуацию, но ничего из этого не вышло – россо-нери контролировали мяч вблизи штрафной соперника, но ударов не следовало. Единственный шанс сравнять счет был у Лападулы, но Джанлука с метра угодил в штангу. Более того, фриульцы могли забивать и третий, но Доннарумма парировал удар Сапаты в упор.

2:1 – Удинезе побеждает впервые в году, а Милан не пользуется осечками соперника и не знает вкуса побед вот уже три поединка.

Football.ua

Удинезе — Милан 2:1

Голы: Теро, 31, де Поль, 73 — Бонавентура, 8

Удинезе: Карнезис — Фараони (Анджелла, 30), Данило, Фелипе, Самир — Халльфредссон, Фофана (Аднан, 72), Янкто — де Поль (Эрто, 90+2), Сапата, Теро

Милан: Доннарумма — Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо (Ванджони, 75) — Куцка, Локателли, Пашалич — Сусо, Бакка (Лападула, 71), Бонавентура (Деулофеу, 27)

Предупреждения: Самир, де Поль, Анджелла — Пашалич, Романьоли