Состоялись три поединка в рамках 22-го тура итальянского первенства.
Джованни Симеоне, Getty Images
29 января 2017, 18:00
Фиорентина — Дженоа 3:3
Голы: Иличич, 17, Кьеза, 50, Калинич, 62 — Симеоне, 57, 86 (с пенальти), Хильемарк, 59
Фиорентина: Спортьелло — Санчес, Де Майо, Астори — Кьеза (Тельо, 87), Весино, Бадель (Бернардески, 60), Оливера — Борха Валеро, Иличич (Кристофоро, 71) — Калинич
Дженоа: Ламанна — Орбан, Бурдиссо, Муньос — Иццо, Кофи (Таарабт, 32), Хильемарк (Нтчам, 79), Лаксальт — Симеоне, Пинилья (Пандев, 52), Лазович
Предупреждения: Бадель, Оливера — Бурдиссо, Кофи, Лаксальт, Симеоне
Удаления: Бернардески, 85
Кальяри — Болонья 1:1
Голы: Боррьелло, 90+2 — Дестро, 64
Кальяри: Рафаэль — Пизакане, Чеппителли (Мианге, 78), Бруно Алвеш, Капуано — Исла, Дессена (Саламон, 86), Тахцидис — Ди Дженнаро — Сау, Боррьелло
Болонья: Миранте — Крафт, Ойконому, Майетта, Масина — Донса, Пулгар, Надь (Вивиани, 72) — Ди Франческо (Верди, 62), Дестро (Торосидис, 90), Крейчи
Предупреждения: Тахцидис, Сау — Майетта, Донса, Вивиани
Удаления: Вивиани, 88, Крафт, 90+1
Кротоне — Эмполи 4:1
Голы: Стоян, 24, Фальчинелли, 56, 90+1 (с пенальти), 90+2 — Мчелидзе, 39
Кротоне: Кордаз — Рози, Мартелла, Феррари, Чеккерини — Барберис (Капецци, 72), Кризетиг, Роден, Стоян (Налини, 90+4) — Палладино (Тротта, 77), Фальчинелли
Эмполи: Скорупски — Весели, Беллуски, Коста, Димарко — Кроче, Диуссе, Крунич — Пуччарелли (Зайц, 86) — Мчелидзе (Тиам, 79), Марилунго (Маккароне, 59)
Предупреждения: Рози, Чеккерини, Фальчинелли — Крунич