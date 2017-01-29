В рамках 22-го тура Серии А неаполитанцы в родных стенах не смогли одолеть Палермо (1:1).
twitter.com/palermocalcioit
29 января 2017, 23:49
Наполи — Палермо 1:1
Голы: Мертенс, 66 — Несторовски, 6
Наполи: Рейна — Хисай, Альбиоль, Максимович, Гулам — Кальехон, Мертенс, Аллан (Зьелински, 54), Хамшик, Инсинье — Жоржиньо (Паволетти, 63).
Палермо: Посавец — Рисполи, Гольданига, Гонсалес, Пеццелла — Бруно Энрике, Яяло, Чочев, Квайсон (Морганелла, 89), Трайковски (Алисами, 60) — Несторовски (Шунич, 90+1)
Предупреждения: Квайсон, Энрике, Яяло
Удаление: Гольданига, 90