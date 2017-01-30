Италия

Полузащитник Кьево Лукас Кастро может покинуть клуб уже нынешней зимой.

Завтра последний день трансферного окна в Европе и Кьево все еще может потерять своего атакующего полузащитника Лукаса Кастро.

Летучие Ослы не желают продавать хавбека, чей контракт с клубом действует еще полтора сезона с опцией продления еще на год.

Corriere dello Sport убеждает, что Торино попытается все-таки убедить Кьево отпустить Кастро. Впрочем, Быкам придется выдержать конкуренцию со стороны Лацио, который также заинтересован в Лукасе

В нынешнем сезоне на счету Кастро 3 гола и 4 ассиста в 21 матче во всех турнирах за Кьево.