Италия

В ближайшее время Милан может субарендовать полузащитника Лукаса Окампоса у Дженоа.

В первой части сезона Окампос выступал за Дженоа на правах аренды из Марселя. При этом в соглашении есть пункт, который позволяет Грифонам выкупить игрока.

По информации итальянских СМИ, сейчас Лукас проходит медосмотр в Милане. Во второй половине дня он может быть представлен в качестве игрока Дьяволов.

Предполагается, что россо-нери заплатят 500 тысяч евро за аренду Окампоса.

В случае успешной игры Лукаса и последующей его продажи в Милан, Марсель получит 25% от суммы трансфера.

Ранее Милан уже арендовал у Эвертона вингера Жерара Деулофеу.