Италия

Форвард Партенопеи Дрис Мертенс поделился своими впечатлениями от вчерашней игры против Палермо, проходящей в рамках 22-го тура Серии А (1:1).

Вчера подопечные Маурицио Сарри не сумели в домашних стенах переиграть одного из аутсайдеров чемпионата Палермо — на гол в исполнении Нестеровски, забитый в начале игры, хозяева поля сумели ответить точным выстрелом в середине второго тайма от Мертенса. Тем не менее, после данной осечки, неаполитанцы еще больше отпустили от себя туринский Ювентус в турнирной таблице текущего розыгрыша Серии А, как итог, теперь отставание от Старой Синьоры составляет шесть набранных баллов.

Именно автор забитого мяча в ворота гостей, вингер Партенопеи Дрис Мертенс, исполняющий, к слову, в последних поединках своей команды роль центрального форварда, отметил, что для победы во вчерашней встрече с роза-неро им не хватило мастерства в завершающей фазе атак.

"Нам приходилось очень трудно, Палермо был хорошо организован и не оставил нам свободных зон впереди. Все они были за пределами мяча, что вызывало для нас дополнительные трудности", — сказал бельгийский хавбек Наполи изданию Football Italia.

"Мы забили гол слишком поздно, чтобы в дальнейшем суметь вырвать необходимые для нас три пункта. Печально, что мы потеряли очки у себя дома, ведь именно здесь мы просто обязаны обыгрывать наших соперников".

"Несмотря на потерю очков, нас ожидает длинный сезон, а потому, нам важно сохранять спокойствие и продолжать оставаться сильными", — резюмировал игрок Наполи.

После ничьей с Палермо, Партенопеи подобрались на расстоянии двух очков к столичной Роме, которая своей поединок в отчетном туре проиграла (2:3, Сампдории, прим.).