Италия

Новичок Фиорентины атакующий полузащитник Риккардо Сапонара поделился своими первыми впечатлениями от перехода в стан Фиалок.

Позавчера Фиорентина официально объявила о подписании контракта с экс-футболистом Эмполи, атакующего хавбеком молодежной сборной Италии Риккардо Сапонарой.

Как сообщаk официальный сайт Фиорентины, клуб взял Сапонару в аренду с опцией обязательного выкупа контракта игрока.

Cам игрок уже успел дать первое интервью на пресс-конференции, приуроченной, переходу самому футболисту.

"Это второй большой шанс, который мне предоставили в моей карьере", — сказал Сапонара, намекая, судя по всему, на выступление еще в составе Милана.

"Я многому научился с тех пор, как являлся игроком россо-нери. С того времени, я значительно повзрослел и возмужал".

"Я благодарю Эмполи за предоставленную мне возможность сделать шаг вперед в собственной карьере. Благодарю, также, президента и тренера Фиорентины за то, что поверили в меня и предоставили мне еще одну возможность попытаться раскрыть свой потенциал".

"Фиорентина — большой клуб, и я намерен воспользоваться данной возможностью, в отличие от Милана. Моя конечная цель — наконец-то примерить футболку Скуадры Адзурры. Мне очень нравится выступление на поле Борхи Валеро. При необходимости, я смогу подменять его в игре, когда того потребует ситуация", — резюмировал Риккардо Сапонара.

Напомним, что уже за свой бывший клуб, в текущем сезоне, Сапонара отыграл во всех турнирах 19 матчей, отметившись 2 голами и 1 ассистом.