Италия

Защитник Милана Маттиа Де Шильо не поможет своей команде в ближайших матчах.

Напомним, Де Шильо получил повреждение в недавнем матче своей команды против Удинезе (1:2). Тогда 24-летний итальянец покинул поле на 74-й минуте встречи.

Как сообщает официальный сайт россо-нери, по итогам медицинского обследования у Де Шильо диагностировано растяжении связок голеностопного сустава.

Таким образом, худшие опасения касательно травмы Маттиа не подтвердились, однако на восстановление игроку все равно понадобится время. По информации итальянской прессы, Де Шильо вернется в строй через несколько недель.

В текущем сезоне Де Шильо провел за Милан 17 матчей в Серии А и отметился одной результативной передачей.