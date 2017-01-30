Защитник Милана Маттиа Де Шильо не поможет своей команде в ближайших матчах.
Маттиа Де Шильо, getty images
30 января 2017, 18:16
Напомним, Де Шильо получил повреждение в недавнем матче своей команды против Удинезе (1:2). Тогда 24-летний итальянец покинул поле на 74-й минуте встречи.
Как сообщает официальный сайт россо-нери, по итогам медицинского обследования у Де Шильо диагностировано растяжении связок голеностопного сустава.
Таким образом, худшие опасения касательно травмы Маттиа не подтвердились, однако на восстановление игроку все равно понадобится время. По информации итальянской прессы, Де Шильо вернется в строй через несколько недель.
В текущем сезоне Де Шильо провел за Милан 17 матчей в Серии А и отметился одной результативной передачей.