Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура пропустит ближайшие матчи россо-нери.
Джакомо Бонавентура, AFP
30 января 2017, 20:17
27-летний хавбек получил повреждение во вчерашнем поединке с Удинезе (1:2) и вынужден был покинуть поле на 27-й минуте встречи.
По результатам медицинского обследования было установлено, что Бонавентуре необходима операция на приводящей мышце.
Сообщается, что для восстановления итальянцу понадобится как минимум месяц.
В текущем сезоне Бонавентура провел 19 матчей в Серии А и забил 3 гола.