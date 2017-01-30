Италия

Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура пропустит ближайшие матчи россо-нери.

27-летний хавбек получил повреждение во вчерашнем поединке с Удинезе (1:2) и вынужден был покинуть поле на 27-й минуте встречи.

По результатам медицинского обследования было установлено, что Бонавентуре необходима операция на приводящей мышце.

Сообщается, что для восстановления итальянцу понадобится как минимум месяц.

В текущем сезоне Бонавентура провел 19 матчей в Серии А и забил 3 гола.