Италия

Нападающий Наполи Маноло Габбьядини находится на грани перехода в стан Святых.

По информации издания Sky Italia, клубы согласовали трансфер 25-летнего форварда за 17,5 миллионов евро.

Сообщается, что еще 3 миллиона Наполи может получить в качестве различных бонусов.

Также стало известно, что завтра Габбьядини пройдет медицинское обследование в Саутгемптоне и подпишет контракт.

За 2 с половиной сезона в составе Партенопеи на счету Габбьядини 76 матчей во всех турнирах и 24 забитых мяча.