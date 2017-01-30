Италия

Защитник россо-нери Родриго Эли в ближайшее время перейдет в стан новичка Примеры.

По данным издания Sky Sport Italia, 23-летний Эли находится в шаге от перехода в Алавес.

Сообщается, что молодой бразилец будет выступать в испанской команде на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что Эли перебрался в Милан из молодежной команды Гремио зимой 2010 года.

С тех пор он провел лишь 4 поединка в составе россо-нери, а также выступал на правах аренды в Реджине, Варезе и Авеллино.