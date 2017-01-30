Италия

Тренер Интера Стефано Пьоли поделился ожиданиями от предстоящего матча с Лацио в четвертьфинале Кубка Италии.

"Каждая команда хочет выиграть Кубок Италии, и мы одна из них. Лацио проводит большой сезон, но все находится в наших руках. Мы улучшили свою игру, а победная серия вселила в нас уверенность", — начал наставник нерадзурри.

"Если мы победим завтра, то выйдем в полуфинал, но наш соперник очень силен. Лацио создал нам много проблем в первом круге, поэтому нужно, чтобы Интер сыграл идеально тактически и технически".

"Лацио — тот соперник, которого следует опасаться. Мы уважаем оппонента, но должны сосредоточиться на собственных сильных качествах. Игроки отдадут все силы, чтобы завтра добыть победу", — добавил Пьоли.

Интер и Лацио сыграют завтра, в 21:45 по киевскому времени.