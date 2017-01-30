Италия

Полузащитник Риккардо Орсолини перебрался из Асколи в стан Старой Синьоры.

Ювентус заплатил за трансфер 20-летнего вингера 6 миллионов евро.

Сообщается, что данная сумма может увеличиться еще на 4 миллиона по достижению Орсолини определенных условий.

Контракт молодого итальянца с туринским клубом рассчитан до лета 2021 года.

До конца текущего сезона Орсолини будет выступать в Асколи на правах бесплатной аренды.

В нынешней кампании он провел 22 матча в Серии Б и забил 4 гола.