Италия

Нападающий Наполи Маноло Габбьядини находится в шаге от перехода в стан Святых.

BBC сообщает, что Сотон согласовал покупку Маноло за 14 млн. фунтов.

25-летний форвард должен пройти медобследование в Саутгемптоне завтра.

Напомним, что Наполи недавно приобрел нападающего Леонардо Паволетти. Также вскоре должен выздоровеет Аркадиуш Милик.

За 2 с половиной сезона в составе Партенопеи на счету Габбьядини 76 матчей во всех турнирах и 24 забитых мяча.