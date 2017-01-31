Италия

Нападающий Кротоне Раффаэле Палладино близок к возвращению в стан Грифонов.

По информации издания Sky Sport Italia, Дженоа в поисках замены для перешедшего в Милан вингера Лукаса Окампоса обратил внимание на 32-летнего форварда.

Сообщается, что уже завтра Палладино прибудет в Геную, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт.

Ранее опытный итальянец уже выступал в составе Грифонов, проведя 66 матчей и забив 7 голов в период с 2008 по 2011 год.

В текущем сезоне на счету Палладино 19 поединков в Серии А и 2 точных удара.