Италия

Генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта заверил, что трансферное окно для Старой Синьоры уже закрыто.

Слухи связывали с Ювентусом полузащитника Ромы Леандро Паредеса и защитник Шальке Сеада Колашинаца. Кроме того, хавбек бьянко-нери Эрнанес якобы мог отправиться в Дженоа.

"Наше трансферное окно уже закрыто. Этой зимой мы больше не будем совершать какие-либо сделки на трансферном рынке", — заявил Маротта.

Предполагается, что Рома отказалась бы усиливать конкурента Паредесом, а вот Колашинац может пополнить ряды Челси.

Этой зимой Старая Синьора заключила контракты с защитником Аталанты Маттиа Кальдарой, полузащитником Дженоа Томасом Ринконом и вингером Асколи Рикардо Орсолини.