Защитник Цзянсу Сунин Трент Сейнсбери остаток сезон проведет в Интере.
Трент Сейнсбери, getty images
31 января 2017, 15:40
Напомним, сегодня Интер отправил в аренду в Халл Сити центрального защитника Андреа Раноккью.
На его место руководство нерадзурри тут же нашло другого исполнителя. Как информирует официальный сайт Интера, клуб договорился с Цзянсу Сунин об аренде 25-летнего австралийца Трента Сейнсбери до конца сезона.
Сейнсбери пополнил ряды Цзянсу Сунин в начале 2016 года, перейдя из голландского Зволле за 1 млн евро. Ранее он защищал цвета австралийского Сентрал Кост Маринерс.
Отметим, что Интер и Цзянсу Сунин принадлежат китайскому конгломерату Suning Group.
Интересно, что после ухода Сейнсбери у Цзянсу Сунин освободилось одно место для легионера. Вполне возможно, что клуб в ближайшее время взбудоражит общественность еще одним громким трансфером.