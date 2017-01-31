Италия

Защитник Цзянсу Сунин Трент Сейнсбери остаток сезон проведет в Интере.

Напомним, сегодня Интер отправил в аренду в Халл Сити центрального защитника Андреа Раноккью.

На его место руководство нерадзурри тут же нашло другого исполнителя. Как информирует официальный сайт Интера, клуб договорился с Цзянсу Сунин об аренде 25-летнего австралийца Трента Сейнсбери до конца сезона.

Сейнсбери пополнил ряды Цзянсу Сунин в начале 2016 года, перейдя из голландского Зволле за 1 млн евро. Ранее он защищал цвета австралийского Сентрал Кост Маринерс.

Отметим, что Интер и Цзянсу Сунин принадлежат китайскому конгломерату Suning Group.

Интересно, что после ухода Сейнсбери у Цзянсу Сунин освободилось одно место для легионера. Вполне возможно, что клуб в ближайшее время взбудоражит общественность еще одним громким трансфером.