Италия

Нападающий Кротоне Раффаэле Палладино пополнил ряды Дженоа.

Как сообщает официальный сайт Дженоа, сегодня Палладино стал полноценным игроком Грифонов.

Финансовые детали и подробности контракта остаются неизвестными.

В первой половине сезоне Палладино выступал за Кротоне. На счету 32-летнего форварда 2 гола и 1 ассист в 19-ти матчах за свою команду в Серии А.

Отметим, что с 2008 по 2010 года Палладино уже выстпал за Дженоа, после чего перебрался в Парму, а затем уже и в Кротоне.

Ранее он защищал цвета Ливорно, Салернитаны, Ювентуса и Беневенто.