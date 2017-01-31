Италия

Полузащитник Наполи Омар Эль Каддури продолжит карьеру в Эмполи.

Официальный сайт Партенопеи отрапортовал о расставании с 26-летним марокканским атакующим хавбеком.

По данным итальянских СМИ Эль Каддури подписал трехлетнее соглашение с Эмполи. У игрока в конце сезона истекал контракт, однако неизвестно, сколько Наполи удалось выручить за футболиста.

В нынешнем сезоне на счету марокканца 5 матчей (40 минут). В активе хавбека пять голов в 27-ми встречах за национальную команду.