Полузащитник Наполи Омар Эль Каддури продолжит карьеру в Эмполи.
омар эль каддури, фк наполи
31 января 2017, 20:20
Официальный сайт Партенопеи отрапортовал о расставании с 26-летним марокканским атакующим хавбеком.
По данным итальянских СМИ Эль Каддури подписал трехлетнее соглашение с Эмполи. У игрока в конце сезона истекал контракт, однако неизвестно, сколько Наполи удалось выручить за футболиста.
В нынешнем сезоне на счету марокканца 5 матчей (40 минут). В активе хавбека пять голов в 27-ми встречах за национальную команду.