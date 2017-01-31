Италия

Волки намерены усилиться полузащитником россо-блу Годфредом Донса.

По информации издания Sky Sport Ilalia, римский клуб в поисках игрока в середину поля обратил свое внимание на 20-летнего хавбека Болоньи.

Сообщается, что Рома уже начала контактировать с Донса по поводу условий личного контракта, но неудача в переговорах между Волками и Лиллем по переходу Жерсона уменьшает вероятность данного трансфера.

Ранее Волки пытались подписать полузащитника Аталанты Франка Кессье, но сделка не состоялась.

В текущем сезоне Донса провел 6 матчей в Серии А и 3 поединка в Кубке Италии, где забил 1 гол.