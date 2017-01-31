Волки намерены усилиться полузащитником россо-блу Годфредом Донса.
Годфред Донса, Getty Images
31 января 2017, 19:59
По информации издания Sky Sport Ilalia, римский клуб в поисках игрока в середину поля обратил свое внимание на 20-летнего хавбека Болоньи.
Сообщается, что Рома уже начала контактировать с Донса по поводу условий личного контракта, но неудача в переговорах между Волками и Лиллем по переходу Жерсона уменьшает вероятность данного трансфера.
Ранее Волки пытались подписать полузащитника Аталанты Франка Кессье, но сделка не состоялась.
В текущем сезоне Донса провел 6 матчей в Серии А и 3 поединка в Кубке Италии, где забил 1 гол.