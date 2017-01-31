Италия

Интер отклонил солидное предложение Челси по полузащитнику Антонио Кандреве.

La Gazzetta dello Sport информирует о том, что Синие пытались приобрести правого вингера нероадзурри. По данным источника, лондонцы предлагали за 29-летнего итальянца 30 миллионов евро, но получили отказ.

Кандрева выступает за миланский клуб менее полугода: в августе футболист перебрался из Лацио за 22 миллиона евро.

На счету футболиста 5 голов и 6 ассистов в 28-ми поединках за Интер. Кроме того, Кандрева сыграл 44 матча за национальную команду, забил 6 мячей.