Италия

Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура вылетел на длительный срок.

Напомним, что 27-летний хавбек травмировал приводящую мышцу в поединке с Удинезе (1:2).

Изначально стало известно, что Бонавентуре понадобится операция и как минимум месяц на восстановление.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, повреждение итальянца оказалось серьезнее, чем ожидалось.

Сообщается, что на восстановление Бонавентуре понадобится 3-4 месяца.

В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил 5 голов.