Полузащитник Милана Джакомо Бонавентура вылетел на длительный срок.
Джакомо Бонавентура, Getty Images
31 января 2017, 22:35
Напомним, что 27-летний хавбек травмировал приводящую мышцу в поединке с Удинезе (1:2).
Изначально стало известно, что Бонавентуре понадобится операция и как минимум месяц на восстановление.
По информации издания La Gazzetta dello Sport, повреждение итальянца оказалось серьезнее, чем ожидалось.
Сообщается, что на восстановление Бонавентуре понадобится 3-4 месяца.
В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и забил 5 голов.