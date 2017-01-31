Италия

Римляне пробились в полуфинал Коппа Италия, обыграв на выезде миланский Интер (2:1).

Стефано Пьоли реанимировал Интер – нерадзурри с середины турнирной таблицы приблизились к лидерам и теперь находятся всего в трех очках от зоны Лиги чемпионов. Алленаторе собирался продолжить победную серию и в Кубке Италии – на Сан Сиро сегодня пожаловал бывший клуб Пьоли Лацио.



Хозяева захватили инициативу и создали пару моментов: мяч после выстрела Банеги пролетел рядом, а Кондогбия угодил в штангу. Лациале действовали на контратаках, одна из которых оказалась голевой – Фелипе Андерсон не в свойственном ему стиле головой переправил мяч в ворота.



Порой защита Интера напоминала проходной двор. Римляне обязаны были удваивать преимущество, но Чиро Иммобиле и все тот же Андерсон не реализовали свои выходы один на один. Команда Пьоли, хоть и бОльшую часть времени контролировала мяч, но остроты у владений Маркетти так и не создала.



Стефано Пьоли сразу же после перерыва бросил в бой Икарди и Мариу вместе инертных Паласио и Банеги соответственно. Но что могут сделать лидеры атаки, если в защите дыра на дыре? Удар Худта парировал Ханданович, затем чудом не забил Пароло, промазав с метра. Но от второго гола Интер никак не мог уйти, а Лацио заслуженно удвоил преимущество. Лукас Билья реализовал одиннадцатиметровый, который заработал Чиро Иммобиле, а нерадзурри остались в меньшинстве (был удален Жоау Миранда).



Интер пошел вперед, но все также без особой остроты: можно вспомнить удары головой Икарди и Мурильо, но мимо цели, а ряд корнеров успеха так и не принесли. Только после того, как команды вновь оказались в равных составах (заблаговременно поле покинул Штефан Раду) черно-синие навалились на штрафную Маркетти и отыграли один мяч – это Марцело Брозович вернул интригу в поединок, но додавить римлян так и не удалось.



2:1 – Лацио прерывает девятиматчевую победную серию Интера и проходит в полуфинал Кубка, где встретится с победителем пары Рома – Чезена.

Football.ua

Интер — Лацио 1:2

Голы: Перишич, 84 — Фелипе Андерсон, 20, Билья, 56 (пен)

Интер: Ханданович — Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Ансальди (Медель, 58) — Брозович, Кондогбия — Кандрева, Банега (Мариу, 46), Перишич — Паласио (Икарди, 46)

Лацио: Маркетти — Патрик, де Врей, Худт, Раду — Пароло, Билья, Мурджа (Уоллас, 78) — Фелипе Андерсон (Милинкович-Савич, 74), Иммобиле, Лулич (Лукаку, 74)

Предупреждения: Д`Амброзио, Брозович — Раду, Лулич, Пароло, Патрик

Удаления: Мурильо, 54 — Раду, 76