Италия

Нападающий Джанлука Скамакка перешел в Сассуоло из ПСВ, а защитник Эмануэле Терранова ушел во Фрозиноне.

Защитник Эмануэле Терранова был важным игроком Сассуоло, когда команда поднималась в Серию А 4 года назад. Однако в элитном дивизионе защитник появлялся на поле лишь изредка.

Football Italia сообщает, что Эмануэле отправился в аренду во Фрозиноне в Серию В.

Нападающий Джанлука Скамакка начинал свою карьеру в Роме, а в 2015 году отправился в ПСВ. Теперь же 18-летний форвард вернулся в Италию, где будет защищать цвета Сассуоло.