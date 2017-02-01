Италия

Доктор Сакари Орава считает, что его пациент — хавбек Милана Джакомо Бонавентура — выбыл до конца сезона.

После поражения Милана от Удинезе (1:2) у Бонавентуры было диагностировано повреждение левой приводящей мышцы.

Хирург Сакари Орава, хирург Бонавентуры, считает, что для Джакомо нынешняя кампания уже окончена.

"Я думаю, он вернется в игру уже в следующем сезоне. Разве что во время операции случится что-то неожиданное", — заявил Орава Gazzetta dello Sport.

"Я оперировал подобную травму у лыжника Петера Филла перед играми в Ванкувере. Он вернулся через 4 месяца. В футболе же ты вряд ли сможешь восстановиться так быстро".

После 21 сыгранного матча Милан идет на 7-м месте в чемпионате Италии.