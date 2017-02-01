Старая Синьора не захотела расставаться с юным нападающим Мойзом Кином.
Мойз Кин, Reuters
01 февраля 2017, 14:40
По информации издания CalcioNews24, вчера Кротоне обратился к Ювентусу с просьбой аренды 16-летнего форварда до конца текущего сезона, но получил отказ.
Сообщается, что бьянко-нери приняли данное решение из-за желания непосредственно влиять на развитие Кина.
Несмотря на возраст, Кин уже успел дебютировать в первой команде Старой Синьоры, проведя 1 матч в Серии А и 1 поединок в Лиге чемпионов.
Также в нынешнем сезоне в его активе 10 матчей в составе молодежной команды Ювентуса и 8 забитых мячей.