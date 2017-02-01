Италия

Старая Синьора не захотела расставаться с юным нападающим Мойзом Кином.

По информации издания CalcioNews24, вчера Кротоне обратился к Ювентусу с просьбой аренды 16-летнего форварда до конца текущего сезона, но получил отказ.

Сообщается, что бьянко-нери приняли данное решение из-за желания непосредственно влиять на развитие Кина.

Несмотря на возраст, Кин уже успел дебютировать в первой команде Старой Синьоры, проведя 1 матч в Серии А и 1 поединок в Лиге чемпионов.

Также в нынешнем сезоне в его активе 10 матчей в составе молодежной команды Ювентуса и 8 забитых мячей.