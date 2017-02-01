Торино выложил за трансфер 19-летнего голкипера 2,5 миллиона евро.

Милинкович-Савич подписал контракт с туринским клубом до лета 2020 года.

Молодой поляк перебрался в Лехию прошлой зимой из Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.

В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 18 матчей в чемпионате Польши.