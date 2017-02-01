Нерадзурри намерены продолжить сотрудничество с нападающим Андреа Пинамонти.
Андреа Пинамонти, AFP
01 февраля 2017, 15:25
По данным издания Gazzetta dello Sport, руководство Интера собирается подписать новый контракт с юным бомбардиром.
Сообщается, что причиной активности нерадзурри в данном направлении является интерес к Пинамонти со стороны Челси и Тоттенхэма.
Действующее соглашение итальянца с миланским клубом рассчитано до конца текущего сезона.
Несмотря на возраст, Пинамонти уже успел дебютировать в первой команде Интера в поединке Лиге Европы со Спартой (2:1).
Также в нынешней кампании в его активе 14 матчей в составе молодежной команды нерадзурри и 15 забитых мячей.