Италия

Нерадзурри намерены продолжить сотрудничество с нападающим Андреа Пинамонти.

По данным издания Gazzetta dello Sport, руководство Интера собирается подписать новый контракт с юным бомбардиром.

Сообщается, что причиной активности нерадзурри в данном направлении является интерес к Пинамонти со стороны Челси и Тоттенхэма.

Действующее соглашение итальянца с миланским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Несмотря на возраст, Пинамонти уже успел дебютировать в первой команде Интера в поединке Лиге Европы со Спартой (2:1).

Также в нынешней кампании в его активе 14 матчей в составе молодежной команды нерадзурри и 15 забитых мячей.