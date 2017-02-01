Италия

Мина Райола, агент юного голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы, заявил, что вокруг его клиента в последнее время поднимается слишком много шума.

Джанлуиджи Доннарумма, которому всего-лишь 17 лет, уже долгое время является бессменным стражем ворот россо-нери. В связи с его выступлениями в составе Милана, в прессе начали появляться слухи о его возможном уходе из команды.

Ранее, интерес к юному голкиперу сборной Италии приписывали Ювентусу, Челси и Реалу, однако на фоне этих разговоров, приоритетом для самого вратаря, по-прежнему, оставался вариант с продлением контракта и последующим продолжением карьеры в составе Милана.

Вставить свои пять копеек, относительно будущего Доннаруммы, решил его агент Мино Райола, который как всегда был остр и категоричен в собственных высказываниях.

"Лично я не собираюсь много говорить о Доннарумме, потому что он, пока, всего лишь ребенок, которого наконец-то должны оставить в покое".

"Сейчас он является игроком Милана, а его контракт с россо-нери действует еще полтора сезона. У него впереди большое будущее и огромный потенциал, который он должен развивать с каждым днем".

"Мы не можем совершать ошибки, которые допускали в прошлом. Мы не должны создавать огромное давление на молодых итальянских голкиперов. Поэтому, давайте мы просто оставим его в покое", — резюмировал Мино Райола.

Следует отметить, что сам Джанлуиджи Доннарумма в текущем сезоне провел в Серии А 21 игру, в которой пропустил 26 мячей. Семь поединков юный страж ворот сумел отстоять на ноль.