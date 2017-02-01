Италия

Защитник Палермо и молодежной сборной Италии Джузеппе Пеццелла заключил с клубом новое трудовое соглашение.

Стоит отметить, что 19-летний фулбек является воспитанником роза-неро, за первую команду которых дебютировал в прошлом сезоне.

Как сообщает официальный сайт Палермо, Пеццелла поставил свою подпись под новым личным контрактом, который рассчитан до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне итальянец отыграл за первую команду родного клуба во всех турнирах 6 матчей.