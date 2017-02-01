Италия

Крайний хавбек миланского Интера Антонио Кандрева поделился своими впечатлениями от поединка против Лацио, в котором нерадзурри прекратили борьбу за Кубок Италии.

Вчера миланский Интер уступил столичному Лацио дорогу в полуфинал текущего розыгрыша Кубка Италии — на мячи в исполнении Фелипе Андерсона и Бильи, подопечные Стефано Пьоли сумели ответить лишь голом от хорватского хавбека Ивана Перишича. Таким образом, Орлы прервали девятиматчевую победную серию Интера и вышли в следующий раунд соревнований, где им предстоит встреча с победителем пары Рома/Чезена.

Тем не менее, Антонио Кандрева, отыгравший, к слову, вчера все 90 минут, призвал коллектив и болельщиков нерадзурри, как можно скорее забыть эту неудачу и продолжать двигаться в заданном направлении.

"Это было обидно, ведь мы действительно очень надеялись на победу в Кубке Италии. Теперь мы должны как можно скорее забыть эту неудачу и начинать подготовку уже к следующему поединку".

А следующим поединком, который должен провести Интер, является Дерби Италии против Ювентуса. Игра запланирована на пятое февраля, старт матча в 21:45 по киевскому времени.

"Дерби Италии, безусловно, отличается от остальных игр. В прошлом матче, который проводился на Сан-Сиро, присутствовало очень много болельщиков, была прекрасная атмосфера и мы смогли тогда одержать верх над сильнейшим коллективом в Серии А".

"Это будет тяжело, мы должны быть сосредоточены на 100%, может быть, даже немного больше. Тем не менее, мы находимся в хорошей форме, не смотря на вчерашнее поражение. Мы поедем в Турин, чтобы привезти домой три очка".

Напомним, что перед отчетной встречей, Интер и Ювентус в турнирной таблице отделяет девять набранных баллов — 51 пункт у Старой Синьоры против 42 очков у нерадзурри. Также отметим и тот факт, что бьянко-нери провели на одну игру меньше.