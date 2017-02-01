Италия

Опытнейший страж ворот блу-черкьятти Кристиан Пуджони поставил свою подпись под новым соглашением с Сампдорией, которое теперь действительно до июня 2019 года.

Как информирует официальный сайт Сампдории, 36-летний голкипер Кристиан Пуджони, являющийся, к слову, основным стражем ворот Самп в текущем сезоне, подписал новое соглашение со своей командой — теперь, опытнейший голкипер блу-черкьятти будет связан со своим коллективом до конца июня 2019 года.

Напомним, что ряды Генуэзцев Кристиан пополнил летом 2015 года, перейдя из веронского Кьево. Стабильное место в основном составе Самп, Пуджони забронировал за собой после травмы, которую получил другой голкипер команды Эмилио Вивиано.

В текущем сезоне, Пуджони провел за Сампдорию 14 поединков в Серии А.